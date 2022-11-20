Характеристики товара
Описание
Для того чтобы дети с удовольствием играли в летнее время на свежем воздухе, следует позаботиться об организации игрового пространства на придомовой территории.
Домик с горкой имеет компактные размеры, для его сборки и установки не потребуется много усилий, конструкция не займет много пространства во дворе.
Домик расположен на сваях высотой 70 см, конструкция безопасная, прочная и устойчивая. Для подъема предусмотрена удобная лесенка.
В дом ведет открывающаяся на площадку перед лесенкой дверь. Для циркуляции воздуха на каждой стене предусмотрены окошки: 2 с раздвижными жалюзи и одно в виде круглого иллюминатора.
Домик имеет привлекательный дизайн, исполненный в приятных цветах. Фасад домика выполнен сочетанием белого, красного и салатового цвета. Поверхность фасада - рельефная с имитацией панелей с выпуклыми фигурками. Крыша домика стилизована под черепицу серого цвета.
Быстро спуститься вниз дети могут, скатившись с горки, протяженностью 150 см.
Под домиком можно с комфортом отдохнуть, расположившись в тени.
Благодаря домику детишки придумают множество увлекательных сюжетов для игры и весело проведут свой досуг.
Выстраивая тематические сюжеты для игры, дети смогут раскрыть свою фантазию, воображение и потренировать моторику рук.
Элементы конструкции выполнены из прочного и качественного пластика, способно выдержать перепады температур и не выгорающего на солнце.
Основные характеристики
- Высота2600
- Длина1970
- Ширина1100