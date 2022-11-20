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          Фотография Домик на сваях с горкой Smoby от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Домик на сваях с горкой Smoby

          4.1
          Оптовая цена
          от 42 990 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Домик на сваях с горкой Smoby
          Домик на сваях с горкой Smoby
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          Характеристики товара

          Описание

          Для того чтобы дети с удовольствием играли в летнее время на свежем воздухе, следует позаботиться об организации игрового пространства на придомовой территории.

          Домик с горкой имеет компактные размеры, для его сборки и установки не потребуется много усилий, конструкция не займет много пространства во дворе.

          Домик расположен на сваях высотой 70 см, конструкция безопасная, прочная и устойчивая. Для подъема предусмотрена удобная лесенка.

          В дом ведет открывающаяся на площадку перед лесенкой дверь. Для циркуляции воздуха на каждой стене предусмотрены окошки: 2 с раздвижными жалюзи и одно в виде круглого иллюминатора.

          Домик имеет привлекательный дизайн, исполненный в приятных цветах. Фасад домика выполнен сочетанием белого, красного и салатового цвета. Поверхность фасада - рельефная с имитацией панелей с выпуклыми фигурками. Крыша домика стилизована под черепицу серого цвета.

          Быстро спуститься вниз дети могут, скатившись с горки, протяженностью 150 см.

          Под домиком можно с комфортом отдохнуть, расположившись в тени.

          Благодаря домику детишки придумают множество увлекательных сюжетов для игры и весело проведут свой досуг.

          Выстраивая тематические сюжеты для игры, дети смогут раскрыть свою фантазию, воображение и потренировать моторику рук.

          Элементы конструкции выполнены из прочного и качественного пластика, способно выдержать перепады температур и не выгорающего на солнце.

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          Основные характеристики

          • Высота2600
          • Длина1970
          • Ширина1100

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