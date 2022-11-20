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          Фотография Домик Toy Monarch Дом 2 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Домик Toy Monarch Дом 2

          4.8
          Оптовая цена
          от 23 990 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Домик Toy Monarch Дом 2
          Домик Toy Monarch Дом 2
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          Характеристики товара

          Описание

          Красочный домик с черепичной крышей станет любимым местом для игр детей, а также украсит собой дачный участок.

          Конструкция состоит из строения с открывающимися дверцами, горки и небольшого дворика, огороженного забором.

          Приятным сюрпризом для детей также станет зона отдыха со столом и стульчиками, где крохи могут устроить пикник на свежем воздухе.

          А баскетбольное кольцо пригодится для активных спортивных тренировок и организации увлекательных турниров с друзьями.

          Для удобства катания детей с горки она имеет плавный спуск с бортиками по бокам и дополнена лесенкой, а также перилами.

          Домик устойчиво стоит на ровной поверхности благодаря специальным подставкам в нижней части.

          Игровая конструкция окрашена в насыщенные оттенки стойкими к выгоранию красителями, а выполнено изделие из очень прочного пластика, не подверженного деформациям при перепаде температуры.

          Дети с удовольствием станут хозяином реалистичного домика и придумают множество интересных игр, проявляя фантазию и свое воображение.

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          Основные характеристики

          • Высота1430
          • Длина2690
          • Глубина1190
          • Материалпластик

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