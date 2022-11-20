Дополнительная опция "подъемный кронштейн" ПК/ТГ11.95

7 оценок

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Дополнительная опция "подъемный кронштейн" ПК/ТГ11.95

5
390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Дополнительный кронштейн для тележек

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Длина300 мм
  • Вес3 кг

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