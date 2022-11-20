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Дополнительное спальное место Extra-bed - фото 1

Дополнительное спальное место Extra-bed

9 оценок
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Комод лофт из массива, Лалит 7 ящиков
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Комод лофт из массива, Лалит 7 ящиков

Характеристики товара

Описание

Длина: 1950 мм

Ширина: 900 мм

Высота: 500 мм

Вес: 37 кг

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