Характеристики товара
Описание
Длина: 1950 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 500 мм
Вес: 37 кг
Длина: 1950 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 500 мм
Вес: 37 кг
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