Фотография Доска сервировочная, акация от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Доска сервировочная, акация

4.4
Оптовая цена
1 290 ₽
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Доска сервировочная, акация
Доска сервировочная, акация
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Доска сервировочная, акация

4.4
1290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Данная доска имеет маркировку FSC - лесной попечительский совет (Forest Stewardship council, FSC) — международная некоммерческая организация в форме ассоциации, которая состоит из представителей экологических и социальных организаций, продавцов лесоматериалов, лесничих, лесных корпораций, сертификационных организаций из многих стран мира, в том числе и из России. Лесной попечительский совет был создан по инициативе лесопромышленных и торговых компаний, правовых и природоохранных организаций в 1993 г. Тогда же возник и знак, символизирующий ответственное отношение к использованию леса, и был разработан добровольный стандарт ответственного лесопользования.

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Основные характеристики

  • Диаметр330 мм
  • Цветкоричневый
  • Материалдерево
  • Высота18 мм
  • Вес0.984 кг

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