Фотография Доска сервировочная, дуб от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Доска сервировочная, дуб

5
Оптовая цена
590 ₽
При покупке от 20 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Доска сервировочная, дуб
Доска сервировочная, дуб
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Доска сервировочная, дуб

5
590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материалдерево
  • Высота23 мм
  • Вес0.850 кг
  • Длина320 мм
  • Ширина170 мм

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