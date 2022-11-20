Фотография Доска сервировочная из дуба от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Доска сервировочная из дуба

4.9
Оптовая цена
990 ₽
При покупке от 20 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Доска сервировочная из дуба
Доска сервировочная из дуба
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Доска сервировочная из дуба

4.9
990 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Доска сервировочная, дуб
Доска сервировочная, дуб
Следующий Доска сервировочная овальная, акация
Доска сервировочная овальная, акация

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Материалдерево
  • Высота23 мм
  • Вес1.3 кг
  • Длина400 мм
  • Ширина210 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Бульонная чашка Айвори, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
330 ₽
Оптовая цена
4.2
Бульонная чашка Айвори
Настоящее фото товара Соусник Кунстверк L12.5, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
190 ₽
Оптовая цена
4.2
Соусник Кунстверк L12.5
Настоящее фото товара Кувшин Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
320 ₽
Оптовая цена
4.9
Кувшин Бистро
Настоящее фото товара Кувшин Брок, произведённого компанией ChiedoCover
220 ₽
Оптовая цена
4.3
Кувшин Брок
Настоящее фото товара Кувшин с крышкой Бейзик, произведённого компанией ChiedoCover
210 ₽
Оптовая цена
5
Кувшин с крышкой Бейзик
Настоящее фото товара Кувшин без крышки Флюид, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
5
Кувшин без крышки Флюид
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кроссбэк белый/ голубой
Настоящее фото товара Скатерть Lashonda, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Скатерть Lashonda
Настоящее фото товара Комплект растительный, белый мак, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
5
Комплект растительный, белый мак
Настоящее фото товара Салфетка Гобелен, этника, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.2
Салфетка Гобелен, этника

Другие товары из раздела разделочные доски

Настоящее фото товара Доска сервировочная с ручкой, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
890 ₽
Оптовая цена
5
Доска сервировочная с ручкой, дерево
Настоящее фото товара Доска сервировочная с ручкой 36 см, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Доска сервировочная с ручкой 36 см, дерево
Настоящее фото товара Доска сервировочная, каучуковое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Доска сервировочная, каучуковое дерево
Настоящее фото товара Доска сервировочная 45x30, каучуковое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Доска сервировочная 45x30, каучуковое дерево
Настоящее фото товара Разделочная доска торцевая из дуба Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
1 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Разделочная доска торцевая из дуба Квадро
Настоящее фото товара Разделочная доска торцевая из бука Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.7
Разделочная доска торцевая из бука Квадро
Настоящее фото товара Разделочная доска торцевая из дуба Минго, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Разделочная доска торцевая из дуба Минго
Настоящее фото товара Разделочная доска торцевая Минго, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Разделочная доска торцевая Минго
Настоящее фото товара Доска сервировочная, акация, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Доска сервировочная, акация