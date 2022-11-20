Фотография Доска сервировочная, каучуковое дерево от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Доска сервировочная, каучуковое дерево

4.7
Оптовая цена при покупке от 20 шт3090 ₽
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Доска сервировочная, каучуковое дерево
Доска сервировочная, каучуковое дерево
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Доска сервировочная, каучуковое дерево

4.7
3090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалдерево
  • Высота40 мм
  • Вес5.250 кг
  • Длина600 мм
  • Ширина300 мм

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