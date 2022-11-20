Фотография Доска сервировочная овальная, акация от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Доска сервировочная овальная, акация

4.7
Оптовая цена
890 ₽
При покупке от 20 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Доска сервировочная овальная, акация
Доска сервировочная овальная, акация
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Доска сервировочная овальная, акация

4.7
890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Данная доска имеет маркировку FSC - лесной попечительский совет (Forest Stewardship council, FSC) — международная некоммерческая организация в форме ассоциации, которая состоит из представителей экологических и социальных организаций, продавцов лесоматериалов, лесничих, лесных корпораций, сертификационных организаций из многих стран мира, в том числе и из России. Лесной попечительский совет был создан по инициативе лесопромышленных и торговых компаний, правовых и природоохранных организаций в 1993 г. Тогда же возник и знак, символизирующий ответственное отношение к использованию леса, и был разработан добровольный стандарт ответственного лесопользования.

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материалдерево
  • Высота18 мм
  • Вес0.6 кг
  • Длина400 мм
  • Ширина150 мм

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