Доска сервировочная с ручкой 36 см, дерево
1390 ₽
Скачайте предложение по этому товару
Данная доска имеет маркировку FSC - лесной попечительский совет (Forest Stewardship council, FSC) — международная некоммерческая организация в форме ассоциации, которая состоит из представителей экологических и социальных организаций, продавцов лесоматериалов, лесничих, лесных корпораций, сертификационных организаций из многих стран мира, в том числе и из России. Лесной попечительский совет был создан по инициативе лесопромышленных и торговых компаний, правовых и природоохранных организаций в 1993 г. Тогда же возник и знак, символизирующий ответственное отношение к использованию леса, и был разработан добровольный стандарт ответственного лесопользования.