Фотография Доска сервировочная с ручкой, дерево от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Доска сервировочная с ручкой, дерево

5
Оптовая цена при покупке от 20 шт890 ₽
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Доска сервировочная с ручкой, дерево
Доска сервировочная с ручкой, дерево
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Доска сервировочная с ручкой, дерево

5
890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Данная доска имеет маркировку FSC - лесной попечительский совет (Forest Stewardship council, FSC) — международная некоммерческая организация в форме ассоциации, которая состоит из представителей экологических и социальных организаций, продавцов лесоматериалов, лесничих, лесных корпораций, сертификационных организаций из многих стран мира, в том числе и из России. Лесной попечительский совет был создан по инициативе лесопромышленных и торговых компаний, правовых и природоохранных организаций в 1993 г. Тогда же возник и знак, символизирующий ответственное отношение к использованию леса, и был разработан добровольный стандарт ответственного лесопользования.

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материалдерево
  • Высота18 мм
  • Вес0.675 кг
  • Диаметр260 мм

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