Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина490 мм
- Ширина315 мм
- Высота450 мм
- Материалсталь
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 17.4
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