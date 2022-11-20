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Дровница ЛЕС

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Дровница СОВА
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Дровница СОВА

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина490 мм
  • Ширина315 мм
  • Высота450 мм
  • Материалсталь

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