Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина490 мм
- Ширина315 мм
- Высота450 мм
- Материалсталь
Радиусная стойка ресепшн черная Modest
Уличная урна для мусора Баррель 400
Стойка для обогревателей WWT ELCON
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-1500
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-2000
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-3000
Стол Denver
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди