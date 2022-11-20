Фотография Двухместный диван Ezilda из эвкалиптового дерева и зеленого шнура от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Двухместный диван Ezilda из эвкалиптового дерева и зеленого шнура

4.6
Оптовая цена
86 990 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Двухместный диван Ezilda из эвкалиптового дерева и зеленого шнура
Двухместный диван Ezilda из эвкалиптового дерева и зеленого шнура
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Двухместный диван Ezilda из эвкалиптового дерева и зеленого шнура

4.6
86990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина1220 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес12 кг
  • Цветбежевый, зеленый

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