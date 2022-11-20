Характеристики товара
Описание
Длина: 2000 мм
Ширина: 1300 мм
Высота: 400 мм
Длина: 2000 мм
Ширина: 1300 мм
Высота: 400 мм
Дополнительное спальное место Extra-bed
Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02
Складная кровать на основе ламели с колесиками EXB-08
Складная кровать EXB-07
Детская раскладная кровать BEB-01
Раскладушка RXB-02
Раскладушка RXB-01
Кровать раскладная Алеся
Кровать раскладная Надин
Кровать раскладная Алеся мягкая листовой поролон
Льняные ткани
КПБ 1.5 сп, сатин 135гр
Подвесной светильник Dewdrop №3
Подвесной светильник Dewdrop №4
Подвесной светильник Telford №1
Подвесной светильник Telford №2
Подвесной светильник Telford №3