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          Фотография Стул Eames Зеленый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          -34%

          Стул Eames Зеленый

          4.3
          Оптовая цена
          от 1 990 ₽2 990 ₽
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          Стул Eames Зеленый
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина460 мм
          • Глубина540 мм
          • Высота до сиденья430 мм
          • Материал каркасаметалл, дерево
          • Вес4,2 кг
          • Материал сиденьяпластик
          • Высота810 мм

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