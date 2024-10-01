Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота1550 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Цветбелый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол письменный ONYX со стеллажом, светлый дуб, черный металл
Стол письменный Кеведо
Стол письменный Макас
Стол прямолинейный, 1800*700, белый
Парта-трансформер растущая Polini kids City
Стол лофт Ray, ножки черные, столешница цвет в ассортименте
Стол письменный Найс, белый
Стол Домин угловой эргономичный
Стол электрический LA-SR2
Стеклянный стол с электроприводом LA-E4A