Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина600 мм
- Материалсосна, дуб, мох ягель, дерево
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Стеновая панель ромб под углом, ясень
Стеновая панель Шалле, береза
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
Стеновая панель Роял, береза, ясень, олива, сапели
Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан
Стеновая панель Викинг, ясень
Стеновая панель Викинг, олива
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная