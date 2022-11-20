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Эко Панель из однородного мха - фото 1

Эко Панель из однородного мха

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Толщина20/40 мм
  • МатериалДВП, мох ягель

Варианты размеров

Размер панно, мм Стоимость, руб
200х200 790
300х300 1690
400х400 2990
500х500 4590
600х600 6590

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