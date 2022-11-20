Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Ширина400 мм
- Толщина40 мм
- Материалдуб, мох ягель
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Стеновая панель ромб под углом, ясень
Стеновая панель Шалле, береза
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
Стеновая панель Роял, береза, ясень, олива, сапели
Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан
Стеновая панель Викинг, ясень
Стеновая панель Викинг, олива
Стеновые панели Кемптон
Стеновые панели Версаль треугольник
Подвесной светильник Mabell №2
Стол Лидер 10, 1800x500
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1200x500
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1500x500
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1800x500
Стол Лидер 2, 1800x900, бук, черный