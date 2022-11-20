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Эко Панно Олень 2 - фото 1Эко Панно Олень 2 - фото 2

Эко Панно Олень 2

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Ширина400 мм
  • Толщина40 мм
  • Материалдуб, мох ягель

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