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Эко Панно Прямоугольник

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Эко Панно Шестиугольник

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Толщина20/40 мм
  • Материалсосна, мох ягель, дерево, дуб

Варианты размеров

Размер панно, мм Стоимость, руб
200х200 1690
300х300 2390
400х400 4190
500х500 6500
600х600 9390

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