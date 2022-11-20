Характеристики товара
Основные характеристики
- Толщина20/40 мм
- Материалдуб, мох ягель
|Размер панно, мм
|Стоимость, руб
|200х200
|1690
|300х300
|2390
|400х400
|4190
|500х500
|6500
|600х600
|9390
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Стеновая панель ромб под углом, ясень
Стеновая панель Шалле, береза
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
Стеновая панель Роял, береза, ясень, олива, сапели
Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан
Стеновая панель Викинг, ясень
Стеновая панель Викинг, олива