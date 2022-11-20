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Эко Панно Треугольник - фото 1

Эко Панно Треугольник

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Толщина20/40 мм
  • Материалсосна, мох ягель, дерево, дуб

Варианты размеров

Размер панно, мм Стоимость, руб
200х200 1690
300х300 2390
400х400 4190
500х500 6500
600х600 9390

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