Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина200 мм
- Ширина80 мм
- Высота52 мм
- Материалсосна, мох ягель, дерево
Часы настенные 01054
Часы настенные 01055
Часы настольные 01070
Часы настольные 01069
Часы настольные 01068
Часы настольные 01065
Часы настольные 01062
Часы настольные 01061
Часы настольные 01060
Часы настольные 01059
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