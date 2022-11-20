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Эко визитница

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Кронштейны лофт для полок «Амбер К»
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Кронштейны лофт для полок «Амбер К»

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Ширина80 мм
  • Высота52 мм
  • Материалсосна, мох ягель, дерево

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