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Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Диана, пепел, произведённого компанией ChiedoCover
Электрический подвесной обогреватель Хугетт Диана, пепел
11 оценок
38 290
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Электрический подвесной обогреватель Хугетт Диана, пепел - фото 1Электрический подвесной обогреватель Хугетт Диана, пепел - фото 2Электрический подвесной обогреватель Хугетт Диана, пепел - фото 3Электрический подвесной обогреватель Хугетт Диана, пепел - фото 4Электрический подвесной обогреватель Хугетт Диана, пепел - фото 5Электрический подвесной обогреватель Хугетт Диана, пепел - фото 6Электрический подвесной обогреватель Хугетт Диана, пепел - фото 7Электрический подвесной обогреватель Хугетт Диана, пепел - фото 8

Электрический подвесной обогреватель Хугетт Диана, пепел

Артикул: CH-088-724
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Высота1690 мм
  • Вес22 кг
  • Мощность3 Вт
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Элегантный уличный инфракрасный обогреватель Хугетт Диана Пепел создает идеальное сочетание комфорта и уюта на открытом воздухе, террасе, балконе, при обслуживании официальных мероприятий и в профессиональной деятельности.

Прочный металлический корпус, выкрашенный "молотковой эмалью", устойчив к атмосферным воздействиям и долговечен. Запатентованные нагревательные элементы из углеродного волокна производят тепло энергосберегающим способом, благодаря которому расходы на обогрев находятся на низком уровне. С помощью встроенного датчика движения, Вы можете еще более экономно использовать электроэнергию, не отапливая пустое помещение без необходимости. Все эти качества делают уличный инфракрасный электрический обогреватель Хугетт Диана Пепел одним из самых эффективных, экологически безопасных и стильных приборов для обогрева на открытом воздухе и в помещении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота1690 мм
  • Вес22 кг
  • Мощность3 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки330 мм
  • Высота упаковки1740 мм
  • Глубина упаковки290 мм
  • Вес упаковки26 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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