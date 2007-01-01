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Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор ФБ, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор ФБ, черный
8 оценок
42 590
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Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор ФБ, черный - фото 1Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор ФБ, черный - фото 2Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор ФБ, черный - фото 3Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор ФБ, черный - фото 4Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор ФБ, черный - фото 5

Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор ФБ, черный

Артикул: CH-088-728
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота2150 мм
  • Вес15.2 кг
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Электрический напольный обогреватель Хугетт Флор ФБ черный – прибор инфракрасного типа обогрева для уличного и интерьерного использования. Разработанная бельгийскими инженерами модель отличается длительным сроком эксплуатации, имеет привлекательный дизайн, экономична, проста в использовании, безопасна.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота2150 мм
  • Вес15.2 кг
  • Мощность2.1 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки70 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки70 мм
  • Вес упаковки18 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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