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Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС, черный
5 оценок
19 290
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Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС, черный - фото 1Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС, черный - фото 2Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС, черный - фото 3Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС, черный - фото 4Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС, черный - фото 5Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС, черный - фото 6Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС, черный - фото 7

Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС, черный

Артикул: CH-088-725
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина740 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота1600/2100 мм
  • Вес14 кг
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

В последнее время для обогрева уличных площадок, веранд, беседок, зон патио все чаще стал использоваться электрический напольный обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС Блэк. Купить стильную и высокоэффективную модель в нашем интернет-магазине вы можете для использования в быту или на коммерческом объекте.

Примеры использования:
• летняя площадка кафе и ресторана;
• эксплуатируемая крыша;
• зона патио и барбекю во дворе собственного дома;
• балкон и лоджия;
• веранда под навесом, терраса, беседка;

• локация возле бассейна при санатории, отеле, пансионате.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина740 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота1600/2100 мм
  • Вес14 кг
  • Мощность3 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки790 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Глубина упаковки790 мм
  • Вес упаковки16.5 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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