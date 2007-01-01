Характеристики товара
Описание
В последнее время для обогрева уличных площадок, веранд, беседок, зон патио все чаще стал использоваться электрический напольный обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС. Купить стильную и высокоэффективную модель в нашем интернет-магазине вы можете для использования в быту или на коммерческом объекте.
Примеры использования:
• летняя площадка кафе и ресторана;
• эксплуатируемая крыша;
• зона патио и барбекю во дворе собственного дома;
• балкон и лоджия;
• веранда под навесом, терраса, беседка;
• локация возле бассейна при санатории, отеле, пансионате.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина740 мм
- Высота1600/2100 мм
- Вес14 кг
- Мощность3 Вт
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки790 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки790 мм
- Вес упаковки16.5 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет