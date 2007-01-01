Характеристики товара
Описание
Элегантный уличный инфракрасный обогреватель Хугетт Гэйа создает идеальное сочетание комфорта и уюта на открытом воздухе, террасе, балконе, при обслуживании официальных мероприятий и в профессиональной деятельности.
Прочный металлический корпус, устойчив к атмосферным воздействиям и долговечен. Запатентованные нагревательные элементы из углеродного волокна производят тепло энергосберегающим способом, благодаря которому расходы на обогрев находятся на низком уровне. С помощью встроенного датчика движения, Вы можете еще более экономно использовать электроэнергию, не отапливая пустое помещение без необходимости. Все эти качества делают уличный инфракрасный электрический обогреватель Хугетт Гэйа одним из самых эффективных, экологически безопасных и стильных приборов для обогрева на открытом воздухе и в помещении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина415 мм
- Высота1350 мм
- Вес12.4 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Мощность2.5 Вт
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки139 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет