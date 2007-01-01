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Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, черный
7 оценок
32 190
Товар в корзине. Перейти
Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, черный - фото 1Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, черный - фото 2Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, черный - фото 3Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, черный - фото 4Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, черный - фото 5Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, черный - фото 6Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, черный - фото 7Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, черный - фото 8Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, черный - фото 9

Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, черный

Артикул: CH-088-723
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина415 мм
  • Высота1350 мм
  • Вес12.4 кг
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Элегантный уличный инфракрасный обогреватель Хугетт Гэйа Блэк создает идеальное сочетание комфорта и уюта на открытом воздухе, террасе, балконе, при обслуживании официальных мероприятий и в профессиональной деятельности.

Прочный металлический корпус, устойчив к атмосферным воздействиям и долговечен. Запатентованные нагревательные элементы из углеродного волокна производят тепло энергосберегающим способом, благодаря которому расходы на обогрев находятся на низком уровне. С помощью встроенного датчика движения, Вы можете еще более экономно использовать электроэнергию, не отапливая пустое помещение без необходимости. Все эти качества делают уличный инфракрасный электрический обогреватель Хугетт Гэйа Блэк одним из самых эффективных, экологически безопасных и стильных приборов для обогрева на открытом воздухе и в помещении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина415 мм
  • Высота1350 мм
  • Вес12.4 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Мощность2.5 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки139 мм
  • Глубина упаковки300 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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