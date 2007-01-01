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Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, пепел, произведённого компанией ChiedoCover
Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, пепел
13 оценок
38 290
Товар в корзине. Перейти
Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, пепел - фото 1Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, пепел - фото 2Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, пепел - фото 3Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, пепел - фото 4Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, пепел - фото 5Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, пепел - фото 6Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, пепел - фото 7Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, пепел - фото 8

Электрический подвесной обогреватель Хугетт Гэйа, пепел

Артикул: CH-088-722
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Высота1900 мм
  • Вес24.4 кг
  • Мощность3 Вт
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантный уличный инфракрасный обогреватель Хугетт Гэйа Пепел создает идеальное сочетание комфорта и уюта на открытом воздухе, террасе, балконе, при обслуживании официальных мероприятий и в профессиональной деятельности.

Прочный металлический корпус, выкрашенный "молотковой эмалью", устойчив к атмосферным воздействиям и долговечен. Запатентованные нагревательные элементы из углеродного волокна производят тепло энергосберегающим способом, благодаря которому расходы на обогрев находятся на низком уровне. С помощью встроенного датчика движения, Вы можете еще более экономно использовать электроэнергию, не отапливая пустое помещение без необходимости. Все эти качества делают уличный инфракрасный электрический обогреватель Хугетт Гэйа Пепел одним из самых эффективных, экологически безопасных и стильных приборов для обогрева на открытом воздухе и в помещении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота1900 мм
  • Вес24.4 кг
  • Мощность3 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки330 мм
  • Высота упаковки139 мм
  • Глубина упаковки290 мм
  • Вес упаковки28 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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