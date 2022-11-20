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Электрический гостиничный чайник Бетус

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Характеристики товара

Описание

Емкость: 0.8л;

Напряжение: 220-240V; 50-60Hz; 800W;

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Основные характеристики

  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветзолотой

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