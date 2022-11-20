Характеристики товара
Описание
Емкость: 0.8л;
Напряжение: 220-240V; 50-60Hz; 800W;
Основные характеристики
- Материалнержавеющая сталь
- Цветзолотой
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Емкость: 0.8л;
Напряжение: 220-240V; 50-60Hz; 800W;
Чайная станция A-K12W
Чайная станция W-K43
Чайная станция G-K12B
Чайник гостиничный электрический K43
Чайник гостиничный электрический K02
Чайник гостиничный электрический K12
Чайник гостиничный электрический K12W
Чайник гостиничный электрический K41
Чайник гостиничный электрический K42W
Чайник гостиничный электрический K42B