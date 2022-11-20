Характеристики товара
Описание
Камин с имитацией пламени Бунгома - оригинальное творение голландских дизайнеров. Глубокий черный цвет, строгая прямоугольная форма и словно живое сияние за стеклянным "экраном" - все составляющие цельного гармоничного образа соединились в стильном современном интерьерном украшении. Электрокамин без обогрева будет смотреться эстетично и уместно в гостиной, где собирается семья. Он отлично впишется в интерьер любого стиля и привнесет в него ощущение бесконечного уюта.
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Ширина350 мм
- Длина410 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветчерный