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Электрический камин без обогрева Бунгома 41*35 см, металл - фото 1

Электрический камин без обогрева Бунгома 41*35 см, металл

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Камин с имитацией пламени Бунгома - оригинальное творение голландских дизайнеров. Глубокий черный цвет, строгая прямоугольная форма и словно живое сияние за стеклянным "экраном" - все составляющие цельного гармоничного образа соединились в стильном современном интерьерном украшении. Электрокамин без обогрева будет смотреться эстетично и уместно в гостиной, где собирается семья. Он отлично впишется в интерьер любого стиля и привнесет в него ощущение бесконечного уюта.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Ширина350 мм
  • Длина410 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветчерный
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