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Электрический камин без обогрева Семнан 57*25 см, металл - фото 1

Электрический камин без обогрева Семнан 57*25 см, металл

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Придать гостиной или спальне особый шарм и колорит можно с помощью необычного светодиодного камина. Модель Семнан имитирует настоящий очаг и горящие в камине дрова. Включенный в сеть, камин освещает помещение мягким приглушенным светом, располагающим к отдыху, разговорам по душам. Украсив прибор лентами, хвойными ветками, праздничным декором, его можно использовать для оформления офиса или квартиры к Новому Году или Рождеству.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Ширина250 мм
  • Длина570 мм
  • Материалметалл, стекло
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