Характеристики товара
Описание
Придать гостиной или спальне особый шарм и колорит можно с помощью необычного светодиодного камина. Модель Семнан имитирует настоящий очаг и горящие в камине дрова. Включенный в сеть, камин освещает помещение мягким приглушенным светом, располагающим к отдыху, разговорам по душам. Украсив прибор лентами, хвойными ветками, праздничным декором, его можно использовать для оформления офиса или квартиры к Новому Году или Рождеству.
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Ширина250 мм
- Длина570 мм
- Материалметалл, стекло