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Электрический камин с обогревом Орхус 56*51 см, диммер - фото 1Электрический камин с обогревом Орхус 56*51 см, диммер - фото 2Электрический камин с обогревом Орхус 56*51 см, диммер - фото 3

Электрический камин с обогревом Орхус 56*51 см, диммер

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

С наступлением холодов все мы начинаем мечтать о теплом пледе, кружке ароматного глинтвейна или какао и непередаваемой атмосфере уюта, которую может привнести камин с имитацией пламени. Голландские мастера сделали все для того, чтобы эти желания не растаяли, как снежинки под скромными лучами застенчивого зимнего солнышка. Миниатюрный электрический камин чудесно впишется в придуманную вами идиллическую картинку и наполнит вечера особой атмосферой волшебства и счастья.

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Основные характеристики

  • Высота310 мм
  • Ширина510 мм
  • Длина560 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Мощность1850 Вт
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