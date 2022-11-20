Характеристики товара
Описание
С наступлением холодов все мы начинаем мечтать о теплом пледе, кружке ароматного глинтвейна или какао и непередаваемой атмосфере уюта, которую может привнести камин с имитацией пламени. Голландские мастера сделали все для того, чтобы эти желания не растаяли, как снежинки под скромными лучами застенчивого зимнего солнышка. Миниатюрный электрический камин чудесно впишется в придуманную вами идиллическую картинку и наполнит вечера особой атмосферой волшебства и счастья.
Основные характеристики
- Высота310 мм
- Ширина510 мм
- Длина560 мм
- Материалметалл, стекло
- Мощность1850 Вт