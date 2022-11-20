Характеристики товара
Описание
Декоративный камин - это не просто украшение дома или квартиры. Он делает комнату еще более комфортной и уютной, создает особое место для вечерних посиделок с семьей или друзьями. Только представьте себе эту картину: в камине переплетаются пляшущие язычки пламени, хозяева дома разливают ароматный чай и предлагают близким угоститься ароматной сдобой, по телевизору показывают рождественский фильм, а задорные огоньки гирлянд счастливо напоминают о долгожданных праздниках. Это ли не волшебство?
Основные характеристики
- Высота260 мм
- Ширина390 мм
- Длина550 мм
- Материалметалл, стекло
- Мощность1800 Вт