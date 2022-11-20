Товар в корзине. Перейти
Электрический камин с обогревом Вихари 55*39 см, диммер - фото 1Электрический камин с обогревом Вихари 55*39 см, диммер - фото 2Электрический камин с обогревом Вихари 55*39 см, диммер - фото 3

Электрический камин с обогревом Вихари 55*39 см, диммер

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Электрический камин с обогревом Орхус 56*51 см, диммер
Электрический камин с обогревом Орхус 56*51 см, диммер
Следующий Электрический камин без обогрева Бунгома 41*35 см, металл
Электрический камин с обогревом Орхус 56*51 см, диммер

Характеристики товара

Описание

Декоративный камин - это не просто украшение дома или квартиры. Он делает комнату еще более комфортной и уютной, создает особое место для вечерних посиделок с семьей или друзьями. Только представьте себе эту картину: в камине переплетаются пляшущие язычки пламени, хозяева дома разливают ароматный чай и предлагают близким угоститься ароматной сдобой, по телевизору показывают рождественский фильм, а задорные огоньки гирлянд счастливо напоминают о долгожданных праздниках. Это ли не волшебство?

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота260 мм
  • Ширина390 мм
  • Длина550 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Мощность1800 Вт
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван Лофт Фурор, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
5

Диван Лофт Фурор

Настоящее фото товара Диван Visit, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
6

Диван Visit

Настоящее фото товара Диван Ratio, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
6

Диван Ratio

Диван ГранвильНастоящее фото товара Диван Гранвиль, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена
9

Диван Гранвиль

Модульная мебель Бруклин ПремиумНастоящее фото товара Модульная мебель Бруклин Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
63 390
Оптовая цена
14

Модульная мебель Бруклин Премиум

Диван Semeon, зелено-белыйНастоящее фото товара Диван Semeon, зелено-белый, произведённого компанией ChiedoCover
74 190
Оптовая цена
13

Диван Semeon, зелено-белый

Слим Kids Диван тканевый прямой бежевыйНастоящее фото товара Слим Kids Диван тканевый прямой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
5

Слим Kids Диван тканевый прямой бежевый

Другие товары из разделаэлектрокамины
Электрокамин Лондон BL стандартный очагНастоящее фото товара Электрокамин Лондон BL стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от59 490
8

Электрокамин Лондон BL стандартный очаг

Электрокамин Лондон BL широкий очагНастоящее фото товара Электрокамин Лондон BL широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от59 490
12

Электрокамин Лондон BL широкий очаг

Электрокамин Оливия WT стандартный очагНастоящее фото товара Электрокамин Оливия WT стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от100 290
6

Электрокамин Оливия WT стандартный очаг

Электрокамин Оливия WT широкий очагНастоящее фото товара Электрокамин Оливия WT широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от66 090
7

Электрокамин Оливия WT широкий очаг

Электрокамин Венеция LUX стандартный очагНастоящее фото товара Электрокамин Венеция LUX стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от44 090
13

Электрокамин Венеция LUX стандартный очаг