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Электрический напольный обогреватель Сейлем, серый - фото 1Электрический напольный обогреватель Сейлем, серый - фото 2

Электрический напольный обогреватель Сейлем, серый

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Характеристики товара

Описание

Элегантный уличный инфракрасный обогреватель создает идеальное сочетание комфорта и уюта на открытом воздухе, террасе, балконе, при обслуживании официальных мероприятий и в профессиональной деятельности.
Прочный металлический корпус, устойчив к атмосферным воздействиям и долговечен. Запатентованные нагревательные элементы из углеродного волокна производят тепло энергосберегающим способом, благодаря которому расходы на обогрев находятся на низком уровне. С помощью встроенного датчика движения, Вы можете еще более экономно использовать электроэнергию, не отапливая пустое помещение без необходимости. Все эти качества делают уличный инфракрасный электрический обогреватель одним из самых эффективных, экологически безопасных и стильных приборов для обогрева на открытом воздухе и в помещении.

Мощность, кВт 2

Ступени мощности, кВт 0,8/1,2/2


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Основные характеристики

  • Высота612 мм
  • Длина325 мм
  • Диаметр512 мм
  • Материалметалл
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки612 мм
  • Высота упаковки512 мм
  • Глубина упаковки325 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки15.50 кг

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