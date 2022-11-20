Характеристики товара
Описание
Обогреватель подвесного типа разработан и создан для точечного обогрева открытых пространств и помещений, в частности балконов, лоджий, шатров, беседок, веранд, других объектов. Это полезное устройство выручает в самых разных ситуациях.
Конструктивные особенности Подвесной/Настенный
Мощность, кВт 2
Основные характеристики
- Высота502 мм
- Диаметр510 мм
- Глубина145 мм
- Материалметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки502 мм
- Глубина упаковки145 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки4.50 кг