Электрокамин Аделина, широкий очаги

15 оценок

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Электрокамин Аделина, широкий очаги

4.6
30 790 ₽
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Электрокамин Прага, стандартный очаги
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Электрокамин Элтон Премиум, широкий очаги

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • МатериалМДФ, эмаль, экошпон
  • Высота1000 мм
  • Ширина1250 мм
  • Глубина360 мм

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