Диван с подлокотниками
Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL коричневый
Диван Вирджиния с подлокотниками
Диван двухместный Barcelona
Диван-кровать двухместный Sydney
Диван 2-местный Bogart с пуфом, бархат
Диван Molly, кофе с молоком
Электрокамин Кимберли 42, линейный очаг Saphir 42
Столешница Fundermax, квадратная форма
Столешница Fundermax, круглая форма
Столешница Fundermax, прямоугольная форма
Электрокамин Лондон BL стандартный очаг
Электрокамин Лондон BL широкий очаг
Электрокамин Оливия WT стандартный очаг
Электрокамин Оливия WT широкий очаг
Электрокамин Венеция LUX стандартный очаг
Электрокамин Венеция LUX широкий очаг