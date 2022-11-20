Электрокамин Брукс LUX широкий очаг

15 оценок

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Электрокамин Брукс LUX широкий очаг

4.8
36 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Если вы ищете элегантный аксессуар для вашего дома, то электрический камин Брукс LUX идеально подойдёт для вас. Три секции полок по обе стороны от топки обеспечивают пространство и хранение для всех ваших любимых книг, газет и домашних аксессуаров. Стоит отметить, данная модель портала является полностью разборной, благодаря этому его можно будет перевести в обычной машине, не прибегая к услугам грузовых автомобилей. В комплекте с порталом идет подробная инструкция по сборке и весь необходимый крепеж. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера.

Основные характеристики:

Габариты: изготовим любых размеров

Цвет: изготовим под любой цвет

Материал: МДФ

Изготовим фронтальный или угловой

Изготовим под любой очаг

2 тумбы с полками

Разборный

Цены в прайсе указаны только за порталы

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Основные характеристики

  • Ширина2034 мм
  • Высота988 мм
  • Глубина400 мм
  • МатериалМДФ и ЛДСП

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