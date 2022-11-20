Если вы ищете элегантный аксессуар для вашего дома, то электрический камин Брукс LUX идеально подойдёт для вас. Три секции полок по обе стороны от топки обеспечивают пространство и хранение для всех ваших любимых книг, газет и домашних аксессуаров. Стоит отметить, данная модель портала является полностью разборной, благодаря этому его можно будет перевести в обычной машине, не прибегая к услугам грузовых автомобилей. В комплекте с порталом идет подробная инструкция по сборке и весь необходимый крепеж. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера.
Основные характеристики:
Габариты: изготовим любых размеров
Цвет: изготовим под любой цвет
Материал: МДФ
Изготовим фронтальный или угловой
Изготовим под любой очаг
2 тумбы с полками
Разборный
Цены в прайсе указаны только за порталы
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