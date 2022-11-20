Электрокамин Брукс LUX стандартный очаг

5 оценок

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Электрокамин Брукс LUX стандартный очаг

4.6
35 490 ₽
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Электрокамин Брукс LUX широкий очаг

Характеристики товара

Описание

Если вы ищете элегантный аксессуар для вашего дома, то электрический камин Брукс LUX идеально подойдёт для вас. Три секции полок по обе стороны от топки обеспечивают пространство и хранение для всех ваших любимых книг, газет и домашних аксессуаров. Стоит отметить, данная модель портала является полностью разборной, благодаря этому его можно будет перевести в обычной машине, не прибегая к услугам грузовых автомобилей. В комплекте с порталом идет подробная инструкция по сборке и весь необходимый крепеж. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера.

Основные характеристики:

Габариты: изготовим любых размеров

Цвет: изготовим под любой цвет

Материал: МДФ

Изготовим фронтальный или угловой

Изготовим под любой очаг

2 тумбы с полками

Разборный

Цены в прайсе указаны только за порталы

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Основные характеристики

  • Ширина1862 мм
  • Высота988 мм
  • Глубина400 мм
  • МатериалМДФ и ЛДСП

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