Портал Dublin арочный сланец изготовлен из материалов высокого качества. Данное обрамление под электрокамин с такой облицовкой будет прекрасно смотреться как в городском интерьере, так и в загородном доме. Портал из камня с видом "под старину" подчеркнёт аристократический стиль дома. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера
Основные характеристики:
Габариты: изготовим любых размеров
Цвет: изготовим под любой цвет
Материал: МДФ, искусственный камень
Изготовим фронтальный или угловой
Изготовим под любой очаг
Цена
Фронтальный: 21 490 руб
Угловой: 24 390 руб
Цены в прайсе указаны только за порталы
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