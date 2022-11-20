Электрокамин Dublin стандартный очаг

15 оценок

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Электрокамин Dublin стандартный очаг

4.2
21 490 ₽
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Электрокамин Dublin широкий очаг

Характеристики товара

Описание

Портал Dublin арочный сланец изготовлен из материалов высокого качества. Данное обрамление под электрокамин с такой облицовкой будет прекрасно смотреться как в городском интерьере, так и в загородном доме. Портал из камня с видом "под старину" подчеркнёт аристократический стиль дома. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера

Основные характеристики:

Габариты: изготовим любых размеров

Цвет: изготовим под любой цвет

Материал: МДФ, искусственный камень

Изготовим фронтальный или угловой

Изготовим под любой очаг

Цена

Фронтальный: 21 490 руб

Угловой: 24 390 руб

Цены в прайсе указаны только за порталы

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Основные характеристики

  • Ширина1020 мм
  • Высота975 мм
  • Глубина352 мм
  • МатериалМДФ, искусственный камень

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