Портал Элтон LUX WT - отличная модель, сочетающая в себе функциональность и легкость. Тут нет перегруженности с материалами, все достаточно просто и легко. Тумбы по обе стороны топки закрываются стеклянными дверцами. Мы оценили популярность предыдущих разработок и решили сделать облегченный вариант, сочетающий в себе черты прошлых моделей, добавив в нее частичку новых идей от наших дизайнеров. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера.
Основные характеристики:
Габариты: изготовим любых размеров
Цвет: изготовим под любой цвет
Материал: МДФ и ЛДСП
Тип: изготовим фронтальный или угловой
Очаг: изготовим под любой очаг
Цены в прайсе указаны только за порталы
Электрокамин Вилс широкий очаг
Электрокамин Монако стандартный очаг
Электрокамин Монако широкий очаг
Электрокамин Лион стандартный очаг
Электрокамин Лион широкий очаг
Электрокамин Dublin стандартный очаг
Электрокамин Dublin широкий очаг
Электрокамин Моника LUX стандартный очаг
Электрокамин Моника LUX широкий очаг
Электрокамин Квинт