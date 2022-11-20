Электрокамин Элтон LUX

8 оценок

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Электрокамин Элтон LUX

4.6
33 690 ₽
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Электрокамин Харис широкий очаг
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Электрокамин Вилс стандартный очаг

Характеристики товара

Описание

Портал Элтон LUX WT - отличная модель, сочетающая в себе функциональность и легкость. Тут нет перегруженности с материалами, все достаточно просто и легко. Тумбы по обе стороны топки закрываются стеклянными дверцами. Мы оценили популярность предыдущих разработок и решили сделать облегченный вариант, сочетающий в себе черты прошлых моделей, добавив в нее частичку новых идей от наших дизайнеров. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера.

Основные характеристики:

Габариты: изготовим любых размеров

Цвет: изготовим под любой цвет

Материал: МДФ и ЛДСП

Тип: изготовим фронтальный или угловой

Очаг: изготовим под любой очаг

Цены в прайсе указаны только за порталы

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Высота900 мм
  • Глубина400 мм
  • МатериалМДФ и ЛДСП

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