Каминокомплект Харис WT оснащен скрытыми дополнительными секциями полок по обе стороны портала, которые скрываются дверцами. Мы применили специальный механизм открывания створок дверок «Push-to-open» Его применение позволяет сделать пространство более безопасным (особенно если в Вашем доме есть маленькие дети), а также улучшить эстетику интерьеров, оформленных в модном минималистичном стиле. Чтобы открыть дверцу вам нужно всего лишь на нее нажать.
Основные характеристики:
Габариты: изготовим любых размеров
Цвет: изготовим под любой цвет
Материал: МДФ, экошпон
Изготовим фронтальный или угловой
Изготовим под любой очаг
Цена
Фронтальный: 21 400 руб.
Угловой: 24 300 руб
Цены в прайсе указаны только за порталы
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Электрокамин Монако стандартный очаг
Электрокамин Монако широкий очаг
Электрокамин Лион стандартный очаг
Электрокамин Лион широкий очаг
Электрокамин Dublin стандартный очаг
Электрокамин Dublin широкий очаг
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