Электрокамин Харис широкий очаг

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Электрокамин Харис широкий очаг

4.8
21 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Электрокамин Харис стандартный очаг
Электрокамин Харис стандартный очаг
Следующий Электрокамин Элтон LUX
Электрокамин Элтон LUX

Характеристики товара

Описание

Каминокомплект Харис WT оснащен скрытыми дополнительными секциями полок по обе стороны портала, которые скрываются дверцами. Мы применили специальный механизм открывания створок дверок «Push-to-open» Его применение позволяет сделать пространство более безопасным (особенно если в Вашем доме есть маленькие дети), а также улучшить эстетику интерьеров, оформленных в модном минималистичном стиле. Чтобы открыть дверцу вам нужно всего лишь на нее нажать.

Основные характеристики:

Габариты: изготовим любых размеров

Цвет: изготовим под любой цвет

Материал: МДФ, экошпон

Изготовим фронтальный или угловой

Изготовим под любой очаг

Цена

Фронтальный: 21 400 руб.

Угловой: 24 300 руб

Цены в прайсе указаны только за порталы

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1090 мм
  • Высота1030 мм
  • Глубина350 мм
  • МатериалМДФ и ЛДСП

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
8

Диван барный Флэш

Диван офисный Тирон 160Настоящее фото товара Диван офисный Тирон 160, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Тирон 160

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от66 390
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка серая

Диван современный Прага, коричневыйНастоящее фото товара Диван современный Прага, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
26 590
Оптовая цена
7

Диван современный Прага, коричневый

Диван ДенверНастоящее фото товара Диван Денвер, произведённого компанией ChiedoCover
18 790
Оптовая цена
11

Диван Денвер

Диван-кровать Адрианна, бежевыйНастоящее фото товара Диван-кровать Адрианна, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
96 290
Оптовая цена
12

Диван-кровать Адрианна, бежевый

Диван Adelaida 2-х местный, велюрНастоящее фото товара Диван Adelaida 2-х местный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
41 850
Оптовая цена
8

Диван Adelaida 2-х местный, велюр

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Электрокамин Вилс стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
13

Электрокамин Вилс стандартный очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Вилс широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
14

Электрокамин Вилс широкий очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Монако стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
9

Электрокамин Монако стандартный очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Монако широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
15

Электрокамин Монако широкий очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Лион стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
15

Электрокамин Лион стандартный очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Лион широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
8

Электрокамин Лион широкий очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Dublin стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
15

Электрокамин Dublin стандартный очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Dublin широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
15

Электрокамин Dublin широкий очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Моника LUX стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от34 090
10

Электрокамин Моника LUX стандартный очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Моника LUX широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от36 390
14

Электрокамин Моника LUX широкий очаг