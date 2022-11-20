Электрокамин Харис стандартный очаг

15 оценок

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Электрокамин Харис стандартный очаг

4.7
20 690 ₽
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Электрокамин Брукс LUX широкий очаг
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Электрокамин Харис широкий очаг

Характеристики товара

Описание

Каминокомплект Харис WT оснащен скрытыми дополнительными секциями полок по обе стороны портала, которые скрываются дверцами. Мы применили специальный механизм открывания створок дверок «Push-to-open» Его применение позволяет сделать пространство более безопасным (особенно если в Вашем доме есть маленькие дети), а также улучшить эстетику интерьеров, оформленных в модном минималистичном стиле. Чтобы открыть дверцу вам нужно всего лишь на нее нажать.

Основные характеристики:

Габариты: изготовим любых размеров

Цвет: изготовим под любой цвет

Материал: МДФ, экошпон

Изготовим фронтальный или угловой

Изготовим под любой очаг

Цена

Фронтальный: 20 600 руб.

Угловой: 23 500 руб

Цены в прайсе указаны только за порталы

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Основные характеристики

  • Ширина1090 мм
  • Высота1030 мм
  • Глубина350 мм
  • МатериалМДФ и ЛДСП

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