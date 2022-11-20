Каминокомплект Харис WT оснащен скрытыми дополнительными секциями полок по обе стороны портала, которые скрываются дверцами. Мы применили специальный механизм открывания створок дверок «Push-to-open» Его применение позволяет сделать пространство более безопасным (особенно если в Вашем доме есть маленькие дети), а также улучшить эстетику интерьеров, оформленных в модном минималистичном стиле. Чтобы открыть дверцу вам нужно всего лишь на нее нажать.
Основные характеристики:
Габариты: изготовим любых размеров
Цвет: изготовим под любой цвет
Материал: МДФ, экошпон
Изготовим фронтальный или угловой
Изготовим под любой очаг
Цена
Фронтальный: 20 600 руб.
Угловой: 23 500 руб
Цены в прайсе указаны только за порталы
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Электрокамин Вилс широкий очаг
Электрокамин Монако стандартный очаг
Электрокамин Монако широкий очаг
Электрокамин Лион стандартный очаг
Электрокамин Лион широкий очаг
Электрокамин Dublin стандартный очаг
Электрокамин Dublin широкий очаг
Электрокамин Моника LUX стандартный очаг