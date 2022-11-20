Электрокамин Квинт

14 оценок

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Электрокамин Квинт

4.5
22 890 ₽
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Предыдущий товар в категории Электрокамин Моника LUX широкий очаг
Электрокамин Моника LUX широкий очаг
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Электрокамин Порту стандартный очаг

Характеристики товара

Описание

Портал Квинт сочетает в себе комбинированные материалы из искусственного камня и экошпона. Цветовое решение портала может меняться в зависимости от вашего предпочтения. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера

Основные характеристики:

Габариты: изготовим любых размеров

Цвет: изготовим под любой цвет

Материал: Экошпон, искусственный камень

Изготовим фронтальный или угловой

Изготовим под любой очаг

Собственное производство


Цены в прайсе указаны только за порталы

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Основные характеристики

  • Ширина1320 мм
  • Высота940 мм
  • Глубина340 мм
  • МатериалМДФ, имитация камня

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