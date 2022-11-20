Портал Квинт сочетает в себе комбинированные материалы из искусственного камня и экошпона. Цветовое решение портала может меняться в зависимости от вашего предпочтения. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера
Основные характеристики:
Габариты: изготовим любых размеров
Цвет: изготовим под любой цвет
Материал: Экошпон, искусственный камень
Изготовим фронтальный или угловой
Изготовим под любой очаг
Собственное производство
Цены в прайсе указаны только за порталы
Диван лофт Форвард
Диван Grand 3-х местный
Диван Маиро двухместный
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка панама
Диван Retro, вяз, груша
Диван ЕВРОПА
Диван Бран, узор синий / желтый
Электрокамин Порту широкий очаг
Электрокамин Милан LUX стандартный очаг
Электрокамин Милан LUX широкий очаг
Электрокамин Лондон BL стандартный очаг
Электрокамин Лондон BL широкий очаг
Электрокамин Оливия WT стандартный очаг
Электрокамин Оливия WT широкий очаг
Электрокамин Венеция LUX стандартный очаг
Электрокамин Венеция LUX широкий очаг
Электрокамин Брукс LUX стандартный очаг