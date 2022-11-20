Портал Лион - это обрамление для электрокамина, выполненное в классическом стиле из МДФ и экошпона. Изготовливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера
Основные характеристики:
Габариты: изготовим любых размеров
Цвет: изготовим под любой цвет
Материал: МДФ и ЛДСП
Изготовим фронтальный или угловой
Изготовим под любой очаг
Цена
Фронтальный: 20 790 руб
Угловой: 23 690 руб
Цены в прайсе указаны только за порталы
Электрокамин Dublin широкий очаг
Электрокамин Моника LUX стандартный очаг
Электрокамин Моника LUX широкий очаг
Электрокамин Квинт
Электрокамин Порту стандартный очаг
Электрокамин Порту широкий очаг
Электрокамин Милан LUX стандартный очаг
Электрокамин Милан LUX широкий очаг
Электрокамин Лондон BL стандартный очаг
Электрокамин Лондон BL широкий очаг