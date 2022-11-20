Электрокамин Лион широкий очаг

8 оценок

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Электрокамин Лион широкий очаг

4.6
20 790 ₽
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Электрокамин Лион стандартный очаг
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Электрокамин Dublin стандартный очаг

Характеристики товара

Описание

Портал Лион - это обрамление для электрокамина, выполненное в классическом стиле из МДФ и экошпона. Изготовливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера

Основные характеристики:

Габариты: изготовим любых размеров

Цвет: изготовим под любой цвет

Материал: МДФ и ЛДСП

Изготовим фронтальный или угловой

Изготовим под любой очаг

Цена

Фронтальный: 20 790 руб

Угловой: 23 690 руб

Цены в прайсе указаны только за порталы

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Основные характеристики

  • Ширина1185 мм
  • Высота869 мм
  • Глубина400 мм
  • МатериалМДФ, экошпон

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