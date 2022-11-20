Портал Лондон выполнен в современном минималистском стиле, поэтому он идеально подойдёт под обстановку хай-тек, в которой будет привлекать внимание своими прямыми линиями и лаконичными формами. Квадратный портал украшен чёрной рамкой, расположенной в центре и выигрышно оттеняющей очаг. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера.
Основные характеристики:
Габариты: изготовим любых размеров
Цвет: изготовим под любой цвет
Материал: МДФ
Тип: изготовим фронтальный или угловой
Очаг: изготовим под любой очаг
Цена
Фронтальный: 24 390 руб
Угловой: 27 290 руб
Цены в прайсе указаны только за порталы
Электрокамин Оливия WT широкий очаг
Электрокамин Венеция LUX стандартный очаг
Электрокамин Венеция LUX широкий очаг
Электрокамин Брукс LUX стандартный очаг
Электрокамин Брукс LUX широкий очаг
Электрокамин Харис стандартный очаг
Электрокамин Харис широкий очаг
Электрокамин Элтон LUX
Электрокамин Вилс стандартный очаг
Электрокамин Вилс широкий очаг